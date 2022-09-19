Сёмин: как быть «Локомотиву» дальше? Задайте этот вопрос Плутнику, Леонченко и Цорну
Поделиться
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не стал отвечать на вопрос о перспективах московского клуба.
«Знаю, что «Локомотив» проиграл «Спартаку». Как быть «Локомотиву» дальше? Не знаю. Задайте этот вопрос Плутнику, Леонченко и Цорну. Они ответят», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Накануне «Локомотив» проиграл «Спартаку» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил форвард красно-белых Александр Соболев.
Московский «Локомотив» в 10 матчах набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
18:21
-
18:11
-
18:08
-
18:06
-
17:58
-
17:48
-
17:41
-
17:40
-
17:30
-
17:19
-
17:19
-
17:14
-
16:59
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
16:06
-
16:00
-
15:54
-
15:50
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:24
-
14:20
-
14:10
-
14:10
-
14:04
Партнерский контент