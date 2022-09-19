Сёмин: как быть «Локомотиву» дальше? Задайте этот вопрос Плутнику, Леонченко и Цорну

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не стал отвечать на вопрос о перспективах московского клуба.

«Знаю, что «Локомотив» проиграл «Спартаку». Как быть «Локомотиву» дальше? Не знаю. Задайте этот вопрос Плутнику, Леонченко и Цорну. Они ответят», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Накануне «Локомотив» проиграл «Спартаку» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил форвард красно-белых Александр Соболев.



Московский «Локомотив» в 10 матчах набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).