В «Сочи» ответили на вопрос, будет ли клуб подписывать свободных агентов

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб не планирует приобретать новых футболистов до следующего трансферного окна.

«Будет ли «Сочи» ещё рассматривать свободных агентов? Не планируем подписывать кого-либо ещё. Дождёмся следующего трансферного окна», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 19 сентября, «Сочи» объявил о заключении контракта с нападающим Лукой Джорджевичем.

Последним клубом нападающего был датский «Вайле», в составе которого он забил шесть голов в 26 матчах, сыгранных за год. В России Джорджевич впервые оказался в 2012 году, когда перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Затем черногорец играл за тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».