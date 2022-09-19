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В «Сочи» объяснили, почему подписали контракт с нападающим Джорджевичем

В «Сочи» объяснили, почему подписали контракт с нападающим Джорджевичем
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал заключение контракта с нападающим Лукой Джорджевичем.

«У «Сочи» не была укомплектована линия атаки. У нас много травмированных футболистов. Я бы не сказал, что чистых номинальных форвардов у нас много. Договорились с Лукой на контракт один плюс один.

Когда будет готов Джорджевич? Посмотрим. Тут вопрос к тренерам по физической подготовке. Он тренировался персонально. Я думаю, что быстро он быстро наберёт форму. Есть пауза на игры сборных. Думаю, что в ближайшее время всё будет понятно», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, последним клубом нападающего был датский «Вайле», в составе которого он забил шесть голов в 26 матчах, сыгранных за год. В России Джорджевич впервые оказался в 2012 году, когда перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Затем черногорец играл за тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».

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