В «Сочи» объяснили, почему подписали контракт с нападающим Джорджевичем

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал заключение контракта с нападающим Лукой Джорджевичем.

«У «Сочи» не была укомплектована линия атаки. У нас много травмированных футболистов. Я бы не сказал, что чистых номинальных форвардов у нас много. Договорились с Лукой на контракт один плюс один.



Когда будет готов Джорджевич? Посмотрим. Тут вопрос к тренерам по физической подготовке. Он тренировался персонально. Я думаю, что быстро он быстро наберёт форму. Есть пауза на игры сборных. Думаю, что в ближайшее время всё будет понятно», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, последним клубом нападающего был датский «Вайле», в составе которого он забил шесть голов в 26 матчах, сыгранных за год. В России Джорджевич впервые оказался в 2012 году, когда перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Затем черногорец играл за тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».