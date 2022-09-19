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Александр Кержаков заявил, что команды РПЛ неконкурентоспособны в сравнении с «Зенитом»

Александр Кержаков заявил, что команды РПЛ неконкурентоспособны в сравнении с «Зенитом»
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» наверняка чемпион? Мне это было очевидно ещё до начала чемпионата. Мне кажется, это всем очевидно. Соотношение футболистов в «Зените» и в других командах — неконкурентоспособны. «Зенит» сильнее остальных своих соперников, тем более на такой длиной дистанции. Если бы брали плей-офф, то могло случиться всё что угодно. Но когда такая длинная дистанция, шансов у всех остальных команд просто не существует. Это моё субъективное мнение», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 10 туров лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 является санкт-петербургский «Зенит», набравший 26 очков.

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