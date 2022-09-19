Левандовски — о «Золотом мяче»: путь к награде в «Барселоне» короче, чем в «Баварии»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал об игре против бывшего клуба — «Баварии» (0:2), а также об адаптации в команде из столицы Каталонии.



«Игра с «Баварией» стала для нас уроком. До матча мы не ожидали, что сможем навязывать свой стиль и создавать много моментов. Игра показала, что «Барса» может это делать и создавать шансы в тяжёлых матчах. Да, мы допускали ошибки… Но, честно говоря, мы заслужили победу в игре с «Баварией» или, по крайней мере, ничью.



Конечно, я хотел обыграть «Баварию» и забить. Для меня это был больше, чем просто матч. Самый эмоциональный момент? Как только я зашёл на стадион. Было странным идти в другую раздевалку и разминаться в другом месте. После подписания контракта с «Барселоной» я отправился в Мюнхен и попрощался с болельщиками «Баварии». Я видел, как они отнеслись ко мне. Болельщики «Баварии» очень умны, они умеют отличать то, что пишут в СМИ, от правды.



Я очень комфортно чувствую себя в «Барсе», в том числе из-за атмосферы. Мои партнёры, люди в клубе… все хорошо относятся ко мне. С первых дней я почувствовал, что оказался в нужное время в нужном месте. Болельщики начали петь мне песни на «Камп Ноу». У меня ощущение, что я уже давно в «Барселоне».



Амбиции получить «Золотой мяч»? Я знаю, что «Барселона» — команда, в которой наибольшее количество игроков выигрывали «Золотой мяч». Думаю, что путь к награде в «Барсе» короче, чем в «Баварии», — цитирует Левандовского Mundo Deportivo.

Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»: