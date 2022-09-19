«Манчестер Юнайтед» переплатил за трансферы игроков € 238 млн за 10 лет

Английский «Манчестер Юнайтед» переплатил за трансферы игроков около € 238 млн. Такие выводы сделала Футбольная обсерватория CIES, проведя анализ трат европейских клубов за последние 10 лет.

Всего «Манчестер Юнайтед» за указанный период совершил 33 полноценных трансфера. За это время руководство клуба выплатило около € 1,59 млрд за переходы игроков, переплатив свыше их рыночной цены на € 238 млн. Таким образом, согласно данный статистического анализа, английский клуб должен был потратить порядка € 1,36 млрд.

Напомним, в минувшее трансферное окно руководство «красных дьяволов» потратило на очередные трансферы около € 240 млн. В частности, за € 95 млн был куплен вингер амстердамского «Аякса» Антони, а из мадридского «Реала» перешёл опорный полузащитник Каземиро за € 70 млн.

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