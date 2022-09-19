Владелец «Монцы» Берлускони: я буду вмешиваться в тактику команды

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони рассказал о перестановке на тренерском мостике (место уволенного Джованни Строппа занял наставник молодёжной команды Раффаэле Палладино), а также о том, будет ли он принимать участие в тактических изменениях клуба.

«Я буду вмешиваться напрямую и давать советы, как делал это со всеми своими тренерами в «Милане». Палладино — тренер, которого я хорошо знаю по его работе в молодежной академии «Монцы», и я вместе с Адриано Галлиани решил отдать команду в его руки, потому что, по нашему мнению, он действительно этого заслуживает. В то же время нет сомнений, что я разберусь с ситуацией напрямую, потому что я доказал, что в футболе я знаю, как достичь поставленных целей», — сказал Берлускони в интервью изданию Calciomercato.

Напомним, в минувшем туре «Монца» одержала победу на туринским «Ювентусом» со счётом 1:0.

Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»

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