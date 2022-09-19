Президент «Наполи» Де Лаурентис высказался об успешном старте команды

Президент и владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал успешный старт неаполитанского клуба в этом сезоне.
«Когда я в прошлом говорил, что построю отличную команду, мне никто не поверил. Что же, теперь факты говорят сами за себя», — цитирует слова Де Лаурентиса журналист Альфредо Педулла.
После семи матчей итальянской Серии А «Наполи» набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу. Столько же очков и у «Аталанты», однако неаполитанцы находятся выше из-за разница забитых и пропущенных мячей (15-5 против 11-3). В минувшем туре «Наполи» сумел обыграть «Милан» со счётом 2:1.
Также подопечные Лучано Спаллетти успешно выступает и в Лиге чемпионов. В первой игре «Наполи» обыграл финалиста прошлого сезона «Ливерпуль» со счётом 4:1, а во второй спокойно разобрался с «Рейнджерсом» — 3:0.
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