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Эрлинг Холанд — единственный игрок, забивший более 10 голов в ТОП-5 лигах

Эрлинг Холанд — единственный игрок, забивший более 10 голов в ТОП-5 лигах
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оказался единственным футболистом, сумевшим забить более 10 голов из ТОП-5 лучших европейских чемпионатов. Как сообщает статистический портал Squawka, на счету норвежского форварда 11 голов в английской Премьер-лиге.

На 2-м месте находится нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски — у него 8 голов. Неймар из «ПСЖ» расположился на 3-й строчке с таким же количеством голов, но не уточняется, по каким именно критериям бразилец оказался ниже поляка.

Полностью список лучших бомбардиров чемпионатов выглядит следующим образом:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 11 голов;
  2. Роберт Левандовски («Барселона») — 8 голов;
  3. Неймар («ПСЖ») — 8 голов;
  4. Мбаппе («ПСЖ») — 7 голов;
  5. Борха Иглесиас («Бетис») — 6 голов;
  6. Шеральдо Бекер («Унион» Берлин) — 6 голов;
  7. Марко Арнаутович («Болонья») — 6 голов;
  8. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 6 голов;
  9. Александр Митрович («Фулхэм») — 6 голов;
  10. Теремас Моффи («Лорьян») — 6 голов.

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