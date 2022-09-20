Эрлинг Холанд — единственный игрок, забивший более 10 голов в ТОП-5 лигах

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оказался единственным футболистом, сумевшим забить более 10 голов из ТОП-5 лучших европейских чемпионатов. Как сообщает статистический портал Squawka, на счету норвежского форварда 11 голов в английской Премьер-лиге.

На 2-м месте находится нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски — у него 8 голов. Неймар из «ПСЖ» расположился на 3-й строчке с таким же количеством голов, но не уточняется, по каким именно критериям бразилец оказался ниже поляка.

Полностью список лучших бомбардиров чемпионатов выглядит следующим образом:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 11 голов; Роберт Левандовски («Барселона») — 8 голов; Неймар («ПСЖ») — 8 голов; Мбаппе («ПСЖ») — 7 голов; Борха Иглесиас («Бетис») — 6 голов; Шеральдо Бекер («Унион» Берлин) — 6 голов; Марко Арнаутович («Болонья») — 6 голов; Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 6 голов; Александр Митрович («Фулхэм») — 6 голов; Теремас Моффи («Лорьян») — 6 голов.

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