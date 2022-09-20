Чиро Иммобиле: хотел уйти из сборной Италии, но понял, что команда нуждается во мне

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле признался, что был готов завершить карьеру в сборной Италии.



«Правда, я хотел уйти, но потом поговорил с Манчини и понял, что я всё ещё нужен национальной команде. Когда ты так разочаровываешься, ты думаешь о тысяче вещей. Однако с ясной головой я поговорил с тренером, и ощутил, что Италия всё ещё нуждается во мне.



Мы ветераны и можем помочь молодым игрокам развиваться и сделать процесс адаптации в команде более плавным. Как сказал тренер, сейчас начинается наше возвращение на следующие Евро и чемпионат мира», — приводит слова Иммобиле Rai Sport.



Напомним, Иммобиле был вызван в сборную Италии на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА с Англией (23 сентября) и Венгрией (26 сентября).