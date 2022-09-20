Чиро Иммобиле: хотел уйти из сборной Италии, но понял, что команда нуждается во мне
Поделиться
Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле признался, что был готов завершить карьеру в сборной Италии.
«Правда, я хотел уйти, но потом поговорил с Манчини и понял, что я всё ещё нужен национальной команде. Когда ты так разочаровываешься, ты думаешь о тысяче вещей. Однако с ясной головой я поговорил с тренером, и ощутил, что Италия всё ещё нуждается во мне.
Мы ветераны и можем помочь молодым игрокам развиваться и сделать процесс адаптации в команде более плавным. Как сказал тренер, сейчас начинается наше возвращение на следующие Евро и чемпионат мира», — приводит слова Иммобиле Rai Sport.
Напомним, Иммобиле был вызван в сборную Италии на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА с Англией (23 сентября) и Венгрией (26 сентября).
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
00:27
-
00:21
-
00:10
-
00:01
- 19 сентября 2022
-
23:54
-
23:33
-
23:32
-
23:17
-
23:07
-
23:06
-
23:00
-
22:49
-
22:46
-
22:45
-
22:30
-
22:22
-
22:15
-
22:15
-
22:15
-
22:05
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:38
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:15
-
21:06
-
21:05
-
21:05
-
21:02
-
20:58
Партнерский контент