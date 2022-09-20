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Уэйн Руни заменил игрока «Ди-Си Юнайтед» из-за обвинений в расизме во время матча

Уэйн Руни заменил игрока «Ди-Си Юнайтед» из-за обвинений в расизме во время матча
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Главный тренер «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни заменил футболиста своего клуба, которого обвинили в расизме по ходу матча с «Интер Майами», сообщает Daily Mail.

По информации источника, игрока «Ди-Си Юнайтед» Такси Фунтаса обвинили в оскорблении защитника «Интер Майами» Дэмиона Лоу на расовой почве. После этого Руни и Фил Невилл провели переговоры с арбитром встречи, и Руни принял решение заменить Фунтаса.

Отмечается, что игроки «Интер Майами» обсуждали вариант с уходом с поля, но Руни и Невиллу удалось замять конфликт. Сам матч завершился победой «Интер Майами» со счётом 3:2.

Руни был назначен на пост главного тренера «Ди-Си Юнайтед» 12 июля. Англичанин выступал за клуб МЛС во время игровой карьеры — с 2018 по 2020 год.

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