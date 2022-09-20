Отец Сазонова: в «Зените» нет команды ФНЛ, но есть деньги на дорогих футболистов

Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова, ответил на вопрос о том, почему сыну не удалост заиграть в «Зените».

«У «Зенита» пропасть между второй лигой и РПЛ. Если бы у них была команда в ФНЛ, то из «Зенита-2» Саба мог перейти туда, а затем и дорасти до основы. К сожалению, такой команды у них нет, но есть деньги, чтобы покупать хороших и дорогих футболистов. Это не хорошо и не плохо, просто факт», — приводит слова отца футболиста Sport24.

Напомним, Сазонов провёл за основную команду «Зенита» одну игру. Ранее сообщалось о том, что 20-летний Саба Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной национальной команды.

Футболист является воспитанником «Зенита».