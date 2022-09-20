Генпродюсер «Матч ТВ» рассказал о финансовом положении канала из-за потери трансляций

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о ситуации с каналом после потери трансляций.
«Нам прислали бумагу, в которой говорится, что в этом году нам не смогут предоставить сигнал. Выглядит всё так, что этот срок нам потом будет компенсирован.
Что касается оплаты, то со всеми федерациями у нас разная ситуация: кому-то мы уже внесли аванс, как АПЛ, кому-то не успели, а какие-то суммы наверняка будут пересчитаны, когда трансляции будут возобновлены. В целом из-за того, что мы где-то не платим, у нас выровнялся баланс. По этому году весь спонсорский бюджет, который мы должны аккумулировать на наши трансляции, выполнен. Не могу сказать, что финансово из-за ухода соревнований из эфира мы много потеряли.
Если приостановка контрактов в итоге превратится в разрыв, то разбираться будем уже в юридической плоскости. У нас прописаны истории возврата денег, но всё это будет решаться уже в судебном порядке», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Полное интервью с Александром Тащиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 20 сентября 2022
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