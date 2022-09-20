«Вернули АПЛ на родину. Потеря Англии — самая ощутимая». Тащин — о приостановке контракта

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о самой ощутимой потере для канала.
«Потеря АПЛ – самая ощутимая для канала. Это один из самых топовых турниров, за который мы бились. Мы вернули АПЛ, так скажем, на родину. Сейчас мы крайне опечалены тем фактом, что этого сезона у нас не будет: рассчитывали на Премьер-лигу, которая приносит нам хорошие деньги по спонсорским контрактам.
Обсуждали долго, пытались до последнего найти какие-то варианты. Англичане также совещались внутри лиги и в итоге пришли к такому решению. В случаях с трансляциями очень многое зависит от законодательства страны, которой принадлежат права. В Великобритании сейчас очень жёстко регламентированы взаимоотношения с Россией, и даже если лига бы очень хотела остаться, то пойти против законодательства своей страны её руководство не могло. С Эредивизией пришлось приостановить контракт по той же причине: права на чемпионат Нидерландов покупались через компанию, которая находится в юрисдикции Великобритании», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Полное интервью с Александром Тащиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 20 сентября 2022
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