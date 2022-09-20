Илья Геркус не смог ответить, будет ли сдан в срок новый стадион «Торпедо»

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус на мероприятии, связанном с установкой первой сваи нового стадиона команды, не смог отметить на вопрос, смогут ли его достроить в установленные сроки.

«Начало строительства стадиона состоится сегодня. Будет ли стадион сдан в срок? Это такая метафизическая вещь в России, строительство стадионов, что что-то бывает в срок, что-то – нет. Хоккейные арены в срок сдают, футбольные – нет. Почему так? Хоккеисты более настойчивые и жёсткие. Надеюсь, мы будем брать с них пример», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Новый стадион «Торпедо» появится на Восточной улице в Москве. Сообщалось, что он должен быть готов к 2025 году.

Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды. Видеоролик: