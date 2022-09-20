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Геркус: довольны тренерским штабом «Торпедо». Уверен, результаты будут лучше

Геркус: довольны тренерским штабом «Торпедо». Уверен, результаты будут лучше
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Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал, что в клубе довольны тренерским штабом команды во главе с Николаем Савичевым.

«Мы довольны тренерским штабом и той работой, которую сейчас показывают тренеры. Поддерживаем их на 100%. Мы одна команда.

Очень хорошо, что ребята поверили в себя. Уверен, что мы будем лучше выступать, чем до этого», — рассказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

После 10 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Торпедо», набравшее четыре очка, располагается в турнирной таблице на последнем месте. Столько же очков у «Урала», но в очном матче команд победу одержал клуб из Екатеринбурга. В следующем туре «Торпедо» на выезде сыграет с воронежским «Факелом».

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