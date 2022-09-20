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Глава «Матч ТВ» рассказал, почему канал выступал против создания Кубка лиги РПЛ

Глава «Матч ТВ» рассказал, почему канал выступал против создания Кубка лиги РПЛ
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, почему канал выступал против создания Кубка лиги РПЛ.

«При наличии чемпионата России и Кубка России появление ещё одного турнира размывало бы аудиторию – непонятно, за чем следить, какие турнирные значения у этого Кубка лиги. Не факт, что он был бы через год. Когда-то такой турнир уже был – продержался всего один сезон. Тогда в нём играли одни дублёры, скорее всего, сейчас было бы так же. Вряд ли клубы потянули бы три турнира, тем более когда один из них – с непонятной мотивацией и перспективами.

А был ли готов «Яндекс» производить трансляции? И что мешает «Яндексу» показывать те матчи Первой лиги, которые мы не показываем в федеральном эфире? Что мешает «Яндексу» заняться развитием ЮФЛ, М-лиги? У нас же не весь футбол на канале. Пусть пробуют. У меня нет понимания, почему они сразу решили зайти в Кубок лиги или Кубок России.

У нас было определённое количество матчей, денег, которые мы готовы платить. Более того, в той истории, где был «Яндекс», тоже были мы! Предполагалось, что трансляции просто будут делиться. В итоге РФС выбрал связку «Фонбет» + «Матч ТВ». Или что надо было сделать? «Яндексу» отдать? «Кинопоиск» ретранслирует канал «Матч ТВ», где можно будет посмотреть Кубок России. «Яндекс» бы показывал там же – по платной подписке. Где же тут популяризация футбола? Это была платная модель показа футбола. Для нас это невыгодная история: показывать 50 матчей или 25. А сейчас, скорее всего, мы покажем на федеральном канале даже больше 50 игр», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полное интервью с Александром Тащиным читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:

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