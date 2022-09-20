В «Торпедо» объяснили, почему выбрали натуральное поле для нового стадиона

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский высказался о начале строительства нового стадиона московской команды.

«Сегодня важный день для нашего клуба. Начинается активная фаза работ по строительству стадиона. Этому предшествовала серьёзная подготовка, разработка многих сложных инженерных и технологических решений, корректировка некоторых параметров.



Так, изначально в проекте стадиона 2014 года предусматривалось искусственное основное поле. После детальной проработки этого вопроса решение было изменено, поле будет натуральным. Уверен, что новый стадион станет настоящим домом для футболистов и болельщиков команды», — приводит слова Менжинского пресс-служба «Торпедо» в телеграм-канале.