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Рязанцев: после выхода «Торпедо» в РПЛ не было ожидания провала. Но имеем то, что имеем

Рязанцев: после выхода «Торпедо» в РПЛ не было ожидания провала. Но имеем то, что имеем
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о результатах московской команды в РПЛ.

«Знал ли, что после ФНЛ будет так тяжело, сказать сложно. Я футболист. С этим вопросом лучше обращаться к бывшему главному тренеру, бывшим руководителям. Ситуация типичная. Вы же знаете, когда команда выходит из ФНЛ, она очень сильно обновляется. Денис Владимирович Маслов пообещал, что всем ребятам будут предложены контракты, и сдержал слово. Кто-то просто отказался.

Не могу сказать, что было ожидание провала. Такого не было точно. Думаю, где-то не повезло в некоторых матчах. Если бы там набрали очки, скорее всего, вообще была бы другая ситуация. Спорт не терпит сослагательного наклонения. Сейчас имеем то, что имеем», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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