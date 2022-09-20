Рязанцев: после выхода «Торпедо» в РПЛ не было ожидания провала. Но имеем то, что имеем

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о результатах московской команды в РПЛ.

«Знал ли, что после ФНЛ будет так тяжело, сказать сложно. Я футболист. С этим вопросом лучше обращаться к бывшему главному тренеру, бывшим руководителям. Ситуация типичная. Вы же знаете, когда команда выходит из ФНЛ, она очень сильно обновляется. Денис Владимирович Маслов пообещал, что всем ребятам будут предложены контракты, и сдержал слово. Кто-то просто отказался.

Не могу сказать, что было ожидание провала. Такого не было точно. Думаю, где-то не повезло в некоторых матчах. Если бы там набрали очки, скорее всего, вообще была бы другая ситуация. Спорт не терпит сослагательного наклонения. Сейчас имеем то, что имеем», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.