Рязанцев: после выхода «Торпедо» в РПЛ не было ожидания провала. Но имеем то, что имеем

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о результатах московской команды в РПЛ.
«Знал ли, что после ФНЛ будет так тяжело, сказать сложно. Я футболист. С этим вопросом лучше обращаться к бывшему главному тренеру, бывшим руководителям. Ситуация типичная. Вы же знаете, когда команда выходит из ФНЛ, она очень сильно обновляется. Денис Владимирович Маслов пообещал, что всем ребятам будут предложены контракты, и сдержал слово. Кто-то просто отказался.
Не могу сказать, что было ожидание провала. Такого не было точно. Думаю, где-то не повезло в некоторых матчах. Если бы там набрали очки, скорее всего, вообще была бы другая ситуация. Спорт не терпит сослагательного наклонения. Сейчас имеем то, что имеем», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 20 сентября 2022
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:30
-
12:23
-
12:18
-
12:15
-
12:14
-
12:14
-
12:02
-
11:57
-
11:54
-
11:48
-
11:45
-
11:40
-
11:39
-
11:33
-
11:29
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:19
-
11:15
-
11:10
-
10:52
-
10:50
-
10:43
-
10:34
-
10:32
-
10:25
-
10:24
-
10:21
-
10:15
-
10:10
-
09:50