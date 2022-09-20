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Лотар Маттеус думает, что «Бавария» не назначит главным тренером Томаса Тухеля

Лотар Маттеус думает, что «Бавария» не назначит главным тренером Томаса Тухеля
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Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус считает, что мюнхенская «Бавария» вряд ли будет увольнять Юлиана Нагельсмана с целью назначения Томаса Тухеля.

«Не считаю, что Нагельсману грозит опасность и что «Бавария» думает о Тухеле. С Нагельсманом заключили самый длинный контракт, который тренер когда-либо подписывал в Мюнхене, и поэтому они все вместе постараются преодолеть сложившуюся ситуацию», — приводит слова Маттеуса Mundo Deportivo.

«Бавария» выдала неудачный старт сезона в Бундеслиге. В семи матчах турнира набрано 12 очков, а в турнирной таблице команда располагается лишь на пятом месте, отставая от лидирующего «Униона» на пять очков. В последних четырёх играх Бундеслиги мюнхенцы ни разу не победили (три ничьих, одно поражение).

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