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«Родина» объявила о подписании бразильца Аилтона Силвы

«Родина» объявила о подписании бразильца Аилтона Силвы
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Бразильский защитник Аилтон Феррейра Силва стал футболистом «Родины». Об этом сообщает пресс-служба московской команды в телеграм-канале.

«Футбольный клуб «Родина» подписал контракт с бразильским защитником Аилтоном Феррейра Силвой. 27-летний футболист начинал свою карьеру во «Флуминенсе». Также он выступал за «Эшторил», «Штутгарт», «Мидтьюлланн» и «Пафос». На правах аренды Аилтон играл за «Якобину», «Нефтчи», «Брагу», «Карабах» и «Наутико». Силва – чемпион Азербайджана в составе «Карабаха» и серебряный призёр чемпионата Дании в составе «Мидтьюлланна».

Аилтон, добро пожаловать в «Родину», — сказано в сообщении команды.

«Родина» после 10 матчей в Первой лиге занимает в турнирной таблице 16-е место с семью очками.

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