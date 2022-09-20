Губерниев: давайте будем реалистами, Россию не допустят на Евро-2024

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о возможном недопуске сборной России на чемпионат Европы — 2024. По его мнению, УЕФА не допустит россиян к чемпионату Европы.

«А что, кто-то верит, что нас допустят до отбора на футбольный Евро-2024? Давайте будем реалистами, нас не допустят!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что сборной России не будет на жеребьёвке Евро-2024, которая пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.