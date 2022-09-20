Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: если бы УЕФА открыл России футбол, то и другие виды надо. Кто на это пойдёт?

Мостовой: если бы УЕФА открыл России футбол, то и другие виды надо. Кто на это пойдёт?
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение УЕФА не допускать российскую национальную команду до квалификации чемпионата Европы 2024 года. Ранее о решении УЕФА официально сообщил РФС.

«Это было нереально. Жеребьёвка в октябре — и нас бы вдруг ни с того ни с сего допустили. У нас же все виды спорта забанены.

Если бы сейчас УЕФА открыл футбол, то и другие надо открывать. Кто на это пойдёт? Я не удивлён такому решению. Если бы жеребьёвка проходила в 2023 году, то, может, что-то бы изменилось. Сейчас — ничего удивительного», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сборная России была отстранена от стыков квалификации ЧМ-2022.

Новость по теме
Сборная России не допущена к участию в жеребьёвке Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022