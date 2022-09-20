Энрике объяснил решение не вызывать Рамоса в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о невызове защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса в национальную команду.
«Меня всегда критиковали, с этим нет проблем. Каждый раз после объявления состава сыпятся вопросы о том или ином футболисте, не попавшем в список. Я могу поговорить о Рамосе, но я включил в этот список из 25 игроков лучших на данный момент. Я готов слушать, смотреть, анализировать. Рамос выступал за сборную, я его знаю, он знает меня. Вне всяких сомнений, он может вернуться в команду. Двери в сборную не закрыты ни для одного испанского футболиста», — приводит слова Энрике COPE.
В сентябре сборная Испании сыграет в матчах Лиги наций с командами Швейцарии (24 сентября) и Португалии (27 сентября).
Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса:
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