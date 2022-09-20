Гравенберх: я недоволен тем, что Нагельсман даёт мне мало времени

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх заявил, что недоволен количеством игровой практики в мюнхенском клубе.

«Честно говоря, да, я недоволен ходом дел. Хочу играть, но главный тренер выбирает других игроков. Я должен принять это, но с этим трудно смириться. Я надеялся на большее количество минут, но должен сохранять спокойствие. Возможно, тренер даст мне больше времени на поле после международного перерыва.

Я провожу большую часть времени в «Баварии» с Маттейсом де Лигтом и Нуссайром Мазрауи, мы часто вместе. Я должен сказать, что Томас Мюллер действительно тот, кто привносит в команду отличную атмосферу», — цитирует Гравенберха ESPN.

Контракт 20-летнего хавбека с мюнхенской командой рассчитан до лета 2027 года.