Депай заявил, что недоволен количеством игрового времени на старте сезона

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай заявил, что ему не хватает игрового времени на старте сезона. В текущем чемпионате Испании форвард дважды появлялся на поле в стартовом составе каталонского клуба.

«За последние две недели в Лиге у меня было два выхода в стартовом составе, этого недостаточно для меня. Я выхожу на замену на 60-й минуте, но мне хочется большего. В последние 25 минут матча появляется больше пространства, и всегда есть шансы извлечь из этого выгоду. На этот раз я с большим нетерпением жду недели со сборной. Я уверен, вы можете догадаться почему», — цитирует Депая Mundo Deportivo.

Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:

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