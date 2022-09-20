Депай заявил, что недоволен количеством игрового времени на старте сезона

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай заявил, что ему не хватает игрового времени на старте сезона. В текущем чемпионате Испании форвард дважды появлялся на поле в стартовом составе каталонского клуба.
«За последние две недели в Лиге у меня было два выхода в стартовом составе, этого недостаточно для меня. Я выхожу на замену на 60-й минуте, но мне хочется большего. В последние 25 минут матча появляется больше пространства, и всегда есть шансы извлечь из этого выгоду. На этот раз я с большим нетерпением жду недели со сборной. Я уверен, вы можете догадаться почему», — цитирует Депая Mundo Deportivo.
Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 20 сентября 2022
-
18:46
-
18:39
-
18:21
-
18:13
-
18:11
-
18:08
-
18:07
-
17:58
-
17:58
-
17:55
-
17:39
-
17:33
-
17:26
-
17:19
-
17:17
-
17:17
-
16:57
-
16:56
-
16:50
-
16:46
-
16:35
-
16:25
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:35
-
15:25
-
15:15
-
15:12
-
15:08
-
15:03
-
15:00
-
14:38
-
14:35
-
14:34