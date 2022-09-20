Соболев высказался о возможной отмене матча сборных России и Боснии и Герцеговины

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился мнением о возможной отмене товарищеского матча с национальной командой Боснии и Герцеговины.

«Матч с Боснией и Герцеговиной? Не знаю, от меня ничего не зависит. Не будет этого матча, сыграем с кем-то ещё», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили против товарищеского матча со сборной России. К ним присоединились полузащитник Лука Менало и вратарь Ибрагим Шехич. Голкипер высказался, что никто из футболистов, вызванных на матч Лиги наций, против России играть не будет. Матч запланирован на 19 ноября 2022 года.