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Соболев высказался о возможной отмене матча сборных России и Боснии и Герцеговины

Соболев высказался о возможной отмене матча сборных России и Боснии и Герцеговины
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Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился мнением о возможной отмене товарищеского матча с национальной командой Боснии и Герцеговины.

«Матч с Боснией и Герцеговиной? Не знаю, от меня ничего не зависит. Не будет этого матча, сыграем с кем-то ещё», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили против товарищеского матча со сборной России. К ним присоединились полузащитник Лука Менало и вратарь Ибрагим Шехич. Голкипер высказался, что никто из футболистов, вызванных на матч Лиги наций, против России играть не будет. Матч запланирован на 19 ноября 2022 года.

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