Чалов: могу ли уже себе позволить пихать партнёрам? Я всегда это мог

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, вызванный в сборную России на сентябрьский сбор национальной команды, рассказал об атмосфере внутри коллектива.

«Встретили меня как обычно, просто познакомились. Пресс, как у Мостового, у меня не проверяли. Нам лучше собираться, чем не собираться. Нам надо держать себя в тонусе. Хочу сыграть за сборную, будет полный стадион. Хочу забить. Могу ли уже себе позволить пихать партнёрам? Я всегда это мог», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Российский футбольный союз (РФС) сегодня объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.