«Пропаганда везде существует». Карпин — о словах боснийских игроков в адрес сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил слова нескольких игроков сборной Боснии и Герцеговины о желании отменить товарищеский матч с российской национальной командой.

«Захарян вышел на тренировку, вышел размяться, почувствовал болевые ощущения.



Игроки боснийцев? Это проблемы футболистов, федерации. Жили бы мы в Боснии, возможно, так же себя бы вели. Пропаганда везде существует», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Российский футбольный союз (РФС) сегодня объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.