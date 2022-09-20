«Чего удивляться? Там всё уже понятно». Билялетдинов — о недопуске России на Евро-2024

Экс-полузащитник «Локомотива», «Спартака», «Рубина», «Эвертона» и других клубов Динияр Билялетдинов отреагировал на решение УЕФА не допускать сборную России к жеребьёвке отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

«Меня не удивило решение УЕФА. У меня не было надежд — это ожидаемое решение. Сейчас спорт и политика слились в одно, поэтому ничего удивительного здесь нет. Чего удивляться? Там всё уже понятно.



Насколько долго история с баном российского футбола продлится — зависит от ситуации в мире. Тут не про футбол, а про спорт в целом», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) сегодня объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия).