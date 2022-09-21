Яровинский: не хотел бы раскрывать планов Березуцких. Но блока на Россию у них нет

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский высказался о тренерском будущем Алексея и Василия Березуцких, прокомментировав появившуюся в СМИ информацию о том, что братья ищут варианты работы за границей.



«Я бы не хотел раскрывать планов братьев Березуцких, но, уверен, что оба, а в особенности Вася, продолжат тренерскую карьеру. Я в них как в тренеров очень верю. У них нет блока на Россию, я такого не слышал. Если поступят предложения от наших клубов, они их точно рассмотрят», – приводит слова Яровинского Metaratings.



Алексей Березуцкий в июле 2021 года стал главным тренером ЦСКА и проработал в этом статусе один сезон. Под его руководством армейцы провели в общей сложности 34 матча в чемпионате и Кубке России, в среднем за игру набирая 1,74 очка. Василий Березуцкий был его помощником. Команда заняла пятое место в РПЛ. В середине июня 2022-го клуб объявил, что с Березуцкими было принято совместное решение о прекращении сотрудничества.

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