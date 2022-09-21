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Защитник «Торпедо» Стефан Шапич рассказал об ожиданиях от сезона

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич рассказал об ожиданиях от сезона
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Защитник московского «Торпедо» Стефан Шапич поделился ожиданиями от текущего сезона.

«Какие мои ожидания от первого сезона в РПЛ? Я надеюсь, что «Торпедо» останется в Премьер-лиге. Сейчас для меня и всей команды это задача номер один, поэтому вместе мы упорно работаем над этим», – приводит слова Шапича Sport24.

Напомним, «Торпедо» обыграл ЦСКА со счётом 1:0 в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. В следующем туре армейцами сыграют с «Химками», а «Торпедо» отправится в гости к воронежскому «Факелу».

На 33-й минуте защитник «Торпедо» Стефан Шапич открыл счёт в матче. Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев в прыжке не дотянулся головой до мяча после навеса со штрафного, и тот прилетел к Шапичу, который ногой в касание переправил мяч в ближний угол.

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