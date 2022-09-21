Бруну Фернандеш рассказал о несостоявшемся переходе в «Тоттенхэм» в 2019 году

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признался, что в своё время мог стать футболистом «Тоттенхэма».
«Очевидно, я хотел попасть в АПЛ. Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, был тем, кто хотел, чтобы я оказался там. Это было хорошее предложение, но «Спортинг» изо всех сил старался удержать меня.
Президент Фредерико Варандаш говорил со мной, но он говорил со мной не в тот день. Это было на следующий день после того, как они решили отказаться от предложения «Тоттенхэма», и я был по-настоящему зол.
К счастью для меня, менеджер Марсель Кейзер оказался правильным в нужное время. В начале января 2020 года мой агент сказал: «Вам не нужно беспокоиться, потому что в любой момент, когда я преложу вам клуб, это будет клуб вашей мечты. Он знал, что клубом мечты был «Манчестер Юнайтед»», — цитирует Фернандеша The Athletic.
27-летний Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года. В 93 матчах Премьер-лиги на счету Бруну также 37 забитых мячей. Соглашение между сторонами истекает в июне 2026 года.
У кого в АПЛ – самый крупный контракт? Видеоролик:
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