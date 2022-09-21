Ярмоленко: все игроки сборной Украины хотят, чтобы Россию наказали как можно сильнее

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко в преддверии матча Лиги наций с командой Шотландии заявил, что российский спорт нужно изолировать от остального мира.



«По моему мнению, российский футбол, весь российский спорт, всю страну нужно изолировать от остального мира. Все игроки сборной хотят, чтобы Россию наказали как можно сильнее. Мы выступаем за то, чтобы их изолировали от всего мира. Я буду рад, если их исключат из всех соревнований, не только футбольных», — сказал Ярмоленко на пресс-конференции.



Матч сборных Шотландии и Украины в Лиге наций состоится сегодня, 21 сентября. Встреча начнётся в 21:45. Ранее сборные Шотландии и Украины встречались в стыках квалификации ЧМ-2022. Тогда победу со счётом 3:1 одержали украинцы.



Вчера, 20 сентября, стало известно, что сборная России не будет допущена к жеребьёвке отборочного турнира ЧЕ-2024.

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