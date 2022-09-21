Стали известны сроки восстановления футболистов «Урала» Бикфалви и Подберезкина

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви, повредивший в самом начале матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2) мышцу правой голени, проведёт на больничном около двух недель, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга. Это показало углубленное обследование.



Полузащитнику Вячеславу Подберезкину, получившему повреждение задней поверхности бедра в том же матче, на восстановление понадобится больше времени — порядка 3-4 недель.



Напомним, сегодня, 17 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» сыграл с «Ахматом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 2:1.



«Ахмат» набрал 14 очков в девяти матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (4) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).

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