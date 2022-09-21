Месси требовал включить отступные в размере € 10 тыс. по контракту с «Барсой» в 2020 году

Стало известно, какие условия требовал аргентинский нападающий Лионель Месси в 2020 году по новому контракту с «Барселоной».
Как сообщает Mundo Deportivo, форвард требовал соглашение до 2023 года (с возможностью одностороннего продления со стороны игрока) с подписным бонусом в размере € 10 млн. Месси требовал выплатить ему сумму, на 3% превышающую ту, которую он потерял, согласившись на снижение зарплаты в «Барсе» в период пандемии коронавируса.
Также в число требований игрока были включены: ложа на «Камп Ноу» для семей Месси и Суареса; продление помощника тренера «Барселоны» Пепе Косты; повышение зарплаты, если налоги повышаются так, что это не влияет на заработок; аргентинец хотел включить в контракт пункт о сумме отступных в размере € 10 тыс.
Напомним, Месси покинул каталонский клуб в 2021 году, подписав контракт с «ПСЖ».
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
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