Михаил Кержаков: отличия сборной России от «Зенита»? Нет десертов

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков высказался об отличиях сбора национальной команды от расположения клуба из Санкт-Петербурга.
«Отличия от «Зенита»? Десертов нет. Но это не расстраивает», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Недавно стало известно об итоговой заявке сборной на предстоящие встречи.
Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
- 21 сентября 2022
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