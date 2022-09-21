Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Кержаков: отличия сборной России от «Зенита»? Нет десертов

Михаил Кержаков: отличия сборной России от «Зенита»? Нет десертов
Комментарии

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков высказался об отличиях сбора национальной команды от расположения клуба из Санкт-Петербурга.

«Отличия от «Зенита»? Десертов нет. Но это не расстраивает», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Недавно стало известно об итоговой заявке сборной на предстоящие встречи.

Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Новость по теме
Виталий Кафанов объяснил вызов вратарей в сборную России на матч с Киргизией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022