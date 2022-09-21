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Тренер вратарей сборной России: не хочется, чтобы Сафонов выдохнул и спустил воздух

Тренер вратарей сборной России: не хочется, чтобы Сафонов выдохнул и спустил воздух
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов поделился мнением о голкипере национальной команды и «Краснодара» Матвее Сафонове.

«Не хочется, чтобы Сафонов выдохнул и спустил воздух. Очень важно в момент, когда всё получается, удержать это состояние. У него пока получается», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний голкипер провёл десять встреч, пропустив 14 голов. «Краснодар» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков после десяти туров.

Сафонов провёл в составе сборной России семь матчей, на его счету шесть пропущенных мячей. Голкипер принимал участие в чемпионате Европы 2020 года.

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