Кутепов: Федун в «Спартаке» – папа. Его период оценю на пять с плюсом

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением о времени, которое бывший владелец красно-белых Леонид Федун управлял клубом.
«О Федуне в «Спартаке» можно сказать ― папа. Он был очень важной фигурой для клуба, вкладывал не только много денег, но и времени, внимания, нервов тоже. Думаю, он не просто так принял это решение, об этом уже ходили разговоры. Я был готов к этой новости, но до последнего не верил, что он уйдёт.
Как оценить его период в «Спартаке»? Чемпионство, Суперкубок, Кубок, серебряные и бронзовые медали, Лига Чемпионов. Очень хороший период – думаю, на пятёрку с плюсом. С нами он всегда общался на хорошей волне, никогда не пихал. Всегда вёл себя культурно и адекватно», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».
- 21 сентября 2022
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