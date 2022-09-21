Кутепов: Федун в «Спартаке» – папа. Его период оценю на пять с плюсом

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением о времени, которое бывший владелец красно-белых Леонид Федун управлял клубом.



«О Федуне в «Спартаке» можно сказать ― папа. Он был очень важной фигурой для клуба, вкладывал не только много денег, но и времени, внимания, нервов тоже. Думаю, он не просто так принял это решение, об этом уже ходили разговоры. Я был готов к этой новости, но до последнего не верил, что он уйдёт.



Как оценить его период в «Спартаке»? Чемпионство, Суперкубок, Кубок, серебряные и бронзовые медали, Лига Чемпионов. Очень хороший период – думаю, на пятёрку с плюсом. С нами он всегда общался на хорошей волне, никогда не пихал. Всегда вёл себя культурно и адекватно», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».