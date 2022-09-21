Радченко: отстранение России будет продолжаться, пока политические вопросы не будут решены

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о решении УЕФА не допускать национальную команду России к жеребьёвке отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

«Для меня было предсказуемо, что Россия не примет участие в жеребьёвке Евро-2024 года. Данное решение уже было у УЕФА. Да и нынешняя ситуация указывает, что другого решения они принять не могли.



Сколько будет длиться эта изоляция? Никто не знает. Мы не знаем всей полноты ситуации. Понятно, что это политические моменты, которые, к сожалению, влияют вообще на весь спорт в России. Отстранение России будет продолжаться, пока политические вопросы не будут решены», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.