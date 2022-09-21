Силкин: слова Макарова про билеты в цирк — очень плохо. За такое я бы дал десять матчей
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о дисквалификации, которую полузащитник бело-голубых Денис Макаров получил за слова в отношении судьи матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
«Пусть Макаров купит билеты в цирк судье. За такие слова я бы дал десять матчей. Футболист получает зарплату за то, что тренируется и выходит на поле играть в футбол. Если команда проиграла, то спроси в первую очередь себя — почему ты не забил. А у них получается так, что кто-то всё время виноват в поражении, но только не они. Слова про билеты в цирк — это очень плохо, и за такое надо наказывать. КДК пожалел Макарова, дав всего лишь два матча», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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