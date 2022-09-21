КДК дисквалифицировал Макарова на два матча за слова про билет в цирк ассистенту судьи

КДК дисквалифицировал полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова на два матча за слова про билет в цирк ассистенту судьи. Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.



«Макаров лично присутствовал на заседании, арбитр Лунев — по видео. Макаров сказали, что слова про цирк были сказаны на эмоциях.



Судья заявил, что никак не отреагировал: «Мне было непонятно, к кому обращается игрок. Как и непонятен смысл фразы». Судья не мог оценить эту фразу. Это оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча



Чем отличается от прошлых дисквалификаций? До этого была ненормативная лексика — в словах футболистов были оскорбительные выражения. Здесь же было оскорбительное поведение. Макаров принёс извинения — Лунев принял извинения. Макаров извинился перед КДК.



КДК дисквалифицировал Макарова на 2 матча РПЛ за оскорбительное поведение. Один матч — реальное исполнение санкции, а один условно. И оштрафовал футболиста на 250 тысяч рублей. Испытательный срок — до конца сезона-2022/2023», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров обратился к боковому арбитру матча с «Зенитом» (0:2) в 10-м туре Российской Премьер-Лиги. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ему помогали Алексей Лунёв и Роман Усачёв, резервный арбитр — Игорь Панин. У «Динамо» были предупреждены четыре игрока, у «Зенита» — один.



Этот матч был последним для команд перед паузой на матчи сборных.