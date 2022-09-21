Тренера «Арсенала» Артету раскритиковали за решение выпустить на поле 15-летнего игрока

Главного тренера «Арсенала» Микеля Артету раскритиковали за решение выпустить на поле 15-летнего футболиста Итана Нванери в концовке матча с «Брентфордом» (победа «канониров» со счётом 3:0), который стал самым молодым дебютантом в истории английской Премьер-лиги. Негативное мнение об этом событии высказал бывший защитник «Челси», а ныне футбольный эксперт Джейсон Канди.

«Извините, но я думаю, что это очень плохое решение… потому что это касается Артеты. Всё дело в Артете. Я думаю, что это самодовольство: «Я менеджер, который играл с самым молодым игроком в истории Премьер-лиги, это был я».

Когда я увидел парня на скамейке запасных, то подумал, что это здорово. Первый раз я оказался на скамейке запасных в 17 лет, поэтому подумал: какой блестящий опыт для пацана. Но когда он разогрелся, а затем вышел на поле, я подумал: «Это нелепо». У меня нет никаких претензий к парню, а только к Артете.

Из того, что я читал и слышал о нём [Нванери], он собирается стать суперзвездой. Но то, что он появился на поле в 15 лет, никак не поможет его карьере. Он маленький мальчик, а с детьми нужно быть осторожным. Как насчёт того, чтобы нести ответственность за подростка? Я думаю, что это безответственно, правда», — сказал Канди в эфире taltSPORT.

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