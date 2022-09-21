Шотландия — Украина: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 21 сентября, состоится перенесённый матч 1-го тура Лиги наций между Украиной и Шотландией. Команды будут играть на стадионе «Хэмпден Парк». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Команды выступают в группе B1. Украинцы лидируют в ней. В трёх матчах турнира команда Александра Петракова набрала семь очков. Шотландцы занимают второе место в квартете. Команда Стива Кларка набрала шесть очков. Ниже располагаются команды Ирландии и Армении соответственно.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.



Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.