Канчельскис высказался о двухматчевой дисквалификации Макарова за слова про цирк

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о дисквалификации, которую полузащитник «Динамо» Денис Макаров получил за слова в отношении судьи матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
«В КДК поступили правильно. Нужно сдерживать свои эмоции. Если каждый футболист будет так говорить судьям… Правильное решение — дисквалификация на два матча, при этом один условно. Макаров будет знать, как вести себя в следующий раз. Что бы ни случилось, нужно вести себя достойно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
КДК дисквалифицировал Макарова на два матча РПЛ за оскорбительное поведение. Один матч — реальное исполнение санкции, а один условно. И оштрафовал футболиста на 250 тысяч рублей. Испытательный срок — до конца сезона-2022/2023.
- 21 сентября 2022
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