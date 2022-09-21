Сетьен заявил, что не жалеет о работе в «Барселоне». Ранее он подал на клуб в суд

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен вспомнил отрезок карьеры, на котором он работал в каталонском клубе. Ранее специалист подал в суд на клуб.
«Я совсем не жалею, что согласился на работу в «Барселоне». Если вас что-то не устраивает в своей жизни, вы можете просто собрать вещи и уйти. Однако некоторые аспекты меня беспокоили. Я бы предпочёл не говорить о Месси в данном ключе», — цитирует наставника A Bola.
Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года, сменив на посту наставника уволенного Эрнесто Вальверде. Под руководством Сетьена каталонский клуб занял второе место в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов дошёл до четвертьфинала, в котором со счётом 2:8 проиграл мюнхенской «Баварии».
Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:
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