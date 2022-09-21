Френки де Йонг: я всегда хотел остаться в «Барселоне». Рад, что всё закончилось хорошо

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг высказался о своём желании продолжать выступать за каталонскую «Барселону». Ранее между голландским футболистом и клубом возникали недопонимания, связанные с финансовыми задолженностями по зарплате.

«Я всегда хотел остаться в «Барселоне». Знал это и сохранял спокойствие. Не могу раскрыть всех деталей, но у клуба есть свои идеи, у меня есть свои идеи, иногда они противоречат друг другу. Рад, что в конце концов всё закончилось хорошо. Когда играю меньше, это сказывается. Не столько с точки зрения техники, ведь ты знаешь, как играть в футбол, сколько с точки зрения физической формы», — заявил де Йонг на пресс-конференции.

Сборная Нидерландов сыграет с Польшей в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча пройдёт 22 сентября.