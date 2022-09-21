Футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати получила травму в самом начале сезона

Полузащитница сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати вновь выбыла на неопределённый срок. Как сообщает издание 90min, буквально за несколько дней до запланированного старта Ла Лиги врачи признали её полностью здоровой, но затем футболистка снова травмировалась.
В прошлом сезоне Бонмати провела за «Барселону» 39 матчей во всех турнирах, а также выступала за сборную Испании на минувшем чемпионате Европы среди женщин. В начале августа она получила растяжение икроножной мышцы правой ноги, из-за которой также пропустила часть встреч в январе этого года.
Для «Барселоны» потеря Бонмати является серьёзным ударом, так как ранее каталонская команда потеряла своего лидера Алексию Путельяс, которая из-за травмы крестообразных связок пропустила Евро-2022 и не выйдет на поле как минимум до конца этого года.
Реакция английских фанатов на чудо-гол Алессии Руссо:
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