Журналист указал на шорты у женской сборной Пакистана. Его осудили в соцсетях

Во время послематчевой конференции женской сборной Пакистана после победы над Мальдивами со счётом 7:0 репортёр поинтересовался, почему футболистки носят шорты вместо леггинсов во время проведения игр, несмотря на то что их страна исповедует исламскую религию. Этот вопрос шокировал главного тренера сборной Адиля Ризки, который попросил репортёра смотреть на всё с точки зрения прогрессивности, а также высказался, что они не контролируют стиль униформ игроков.

Вопрос журналиста вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Также о ситуации высказались представители других видов спорта.

«Задавался ли вопросом журналист Исламской Республики Пакистан, когда кто-то крадёт деньги? Когда злоупотребляют служебным положением? Когда происходит коррупция? Почему всё сводится только к женской одежде? Я хочу, чтобы они громко говорили о каждом неправильном поступке в нашей стране», — высказалась Нурена Шамс, профессиональный игрок в сквош.

Фанаты ярко встретили футболисток московского «Динамо»: