«Стоит ли рисковать?» Хендерсон рассказал, что его отец может не поехать на ЧМ-2022

Футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон рассказал, что его отец может не поехать на ЧМ-2022 из-за ситуации в финале Лиги чемпионов.

«Мой отец сказал, что рассматривает возможность не поехать на ЧМ-2022. Я думаю, что в Катаре будет уделяться много внимания вещам, которые, уверен, повысят безопасность для людей. Но когда у вас есть такой опыт, иногда вы думаете, стоит ли рисковать?

Думаю, что в финале в Париже, если бы фанаты не были уважительными, было бы намного больше проблем. Болельщики были потрясающими. Проблемы создавали власти и люди вокруг стадиона. Но я полагаю, что как болельщик, если вы идёте на игру и чувствуете себя некомфортно и вам угрожает какая-либо ситуация, вы не захотите идти снова. И на самом деле всё так просто.

За последние пару лет моя семья и друзья пережили пару событий, которые действительно шокировали их и, вероятно, оттолкнули от участия в будущих матчах.

Надеюсь, это изменится в ближайшем будущем, ближе к турниру. Но когда вы видите сцены, подобные тем, что были в финале Евро, в финале Лиги чемпионов, люди самом деле не хотят снова попадать в подобную ситуацию», — приводит слова Хендерсона Daily Mail.

В финальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» из-за большого количества безбилетников полиция начала применять слезоточивый газ. Многие фанаты не смогли попасть вовремя на стадион и были вынуждены перепрыгивать через высокий забор, чтобы оказаться на стадионе.